Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны подчеркнули важную роль политического диалога на высшем уровне и контактов между лидерами обеих стран в укреплении двусторонних связей, а также ключевую роль Совместной межправительственной комиссии в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Особо была отмечена тесная координация в рамках ООН, СНГ, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.

По итогам двусторонних переговоров министры подписали "План сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2027–2028 годы".

Затем стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по консульским вопросам между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Беларусь".

Данные документы еще больше укрепят институциональную основу партнерства и скоординированность действий двух стран в предстоящие годы, отметили в ведомстве.