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    Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 20:48
    Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым развитие стратегического партнерства между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны подчеркнули важную роль политического диалога на высшем уровне и контактов между лидерами обеих стран в укреплении двусторонних связей, а также ключевую роль Совместной межправительственной комиссии в развитии торгово-экономического сотрудничества.

    Особо была отмечена тесная координация в рамках ООН, СНГ, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.

    По итогам двусторонних переговоров министры подписали "План сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2027–2028 годы".

    Затем стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по консульским вопросам между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Беларусь".

    Данные документы еще больше укрепят институциональную основу партнерства и скоординированность действий двух стран в предстоящие годы, отметили в ведомстве.

    Джейхун Байрамов Максим Рыженков Азербайджано-белорусские отношения Генеральная Ассамблея ООН
    Nyu-Yorkda Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Belarus sign cooperation plan for 2027-2028
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