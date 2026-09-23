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    Nyu-Yorkda Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 20:02
    Nyu-Yorkda Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığını və onun gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə etmək üçün Belarusun xarici işlər naziri Maksim Rıjenkov ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Tərəflər ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində yüksək səviyyəli siyasi dialoqun və hər iki ölkə liderləri arasındakı təmasların mühüm rolunu, eləcə də ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın əsas rolunu vurğulayıblar.

    BMT, MDB, Qoşulmama Hərəkatı və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində sıx koordinasiya da xüsusi qeyd edilib.

    İkitərəfli danışıqların yekununda nazirlər "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2027–2028-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı"nı imzalayıblar.

    Tərəflər daha sonra "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Belarus Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu"nu imzalayıblar.

    Bu sənədlər tərəfdaşlığımızın institusional çərçivəsini daha da möhkəmləndirəcək və gələcək illərdə ikitərəfli koordinasiyanı daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq.

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    Ceyhun Bayramov Belarus Respublikası
    Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов
    Azerbaijan, Belarus sign cooperation plan for 2027-2028
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