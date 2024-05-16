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Лукашенко предложил Азербайджану содействие в восстановлении освобожденных территорий

Лукашенко предложил Азербайджану содействие в восстановлении освобожденных территорий Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий.
Карабах
16 мая 2024 г. 13:40
Лукашенко предложил Азербайджану содействие в восстановлении освобожденных территорий

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

"Как раз настало то время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей. Победили, победу удержали, сейчас надо возрождать", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, эта работа потребует много времени и большого труда и Беларусь готова оказать поддержку в этом направлении.

"Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные технологии - если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать", - добавил Александр Лукашенко.

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Версия на английском языке Lukashenko offers assistance to Azerbaijan in restoration of liberated lands
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Azərbaycana işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında yardım təklif edib

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