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Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана

Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана 1-3 сентября в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.
Экология
30 августа 2024 г. 15:28
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана

1-3 сентября в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В соответствии с желтым уровнем погодной опасности в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Гобустане, Губе, Гусаре, Хызы, Ордубаде, Джульфе, Шаруре ожидается восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Кроме того, в соответствии с оранжевым уровнем погодной опасности в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском районах ожидается восточный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/сек.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

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