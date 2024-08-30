Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана

1-3 сентября в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

1-3 сентября в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В соответствии с желтым уровнем погодной опасности в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Гобустане, Губе, Гусаре, Хызы, Ордубаде, Джульфе, Шаруре ожидается восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Кроме того, в соответствии с оранжевым уровнем погодной опасности в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском районах ожидается восточный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/сек.