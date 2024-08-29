В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев

В исправительных учреждениях Азербайджана отбывают наказание граждане из различных стран, включая США, Бангладеш, Беларусь, Китай, Афганистан, Армению, Грузию, Индию, Иран, Ирак, Нигерию, Мальдивы, Марокко, Египет, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Турцию,

В исправительных учреждениях Азербайджана отбывают наказание граждане из различных стран, включая США, Бангладеш, Беларусь, Китай, Афганистан, Армению, Грузию, Индию, Иран, Ирак, Нигерию, Мальдивы, Марокко, Египет, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан, Оман, Россию, Украину и др.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник юридического отдела Пенитенциарной службы Министерства юстиции полковник юстиции Зия Дадашов на семинаре по защите прав иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в местах заключения.

По его словам, из них 14 иностранцев отбывают пожизненное заключение.