Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения

Во Франции из-под стражи освобожден сооснователь Telegram Павел Дуров.

Во Франции из-под стражи в полиции освобожден сооснователь Telegram Павел Дуров для доставки в суд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на канал BFMTV, решение об этом вынес следственный судья.

Отмечается, что он был арестован из-за отказа от сотрудничества платформы с властями в ходе расследований по поводу незаконного контента.

Согласно информации, следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.