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Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения Во Франции из-под стражи освобожден сооснователь Telegram Павел Дуров.
Другие страны
28 августа 2024 г. 18:19
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения

Во Франции из-под стражи в полиции освобожден сооснователь Telegram Павел Дуров для доставки в суд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на канал BFMTV, решение об этом вынес следственный судья.

Отмечается, что он был арестован из-за отказа от сотрудничества платформы с властями в ходе расследований по поводу незаконного контента.

Согласно информации, следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

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Версия на азербайджанском языке Pavel Durov polis nəzarətindən azad edilib
Версия на английском языке Pavel Durov released from custody to be taken to court

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