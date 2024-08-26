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Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.
Внешняя политика
26 августа 2024 г. 09:49
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Беларуси, в послании говорится:

"Осуществляемая Вами многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека, а Ваши профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали Вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами. Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью".

А.Лукашенко выразил уверенность, что реализация масштабных планов по наращиванию всего комплекса белорусско-азербайджанских отношений в полной мере отвечает интересам братских народов.

"Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в делах, а в семье пусть вечно царят радость, любовь и гармония", - говорится в поздравлении.

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Версия на английском языке President of Belarus congratulates Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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