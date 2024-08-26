Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном являются примером для других государств Центральной Азии.

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном являются примером для других государств Центральной Азии.

Об этом Report сообщил политолог, профессор Алимуса Ибрагимов.

Он подчеркнул значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и его встречи с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, заявив, что обе стороны заинтересованы в развитии отношений.

"Об этом свидетельствует подписание в ходе визита документов по различным направлениям, что позволит углубить отношения между странами, несмотря на то что некоторые европейские страны и США стараются помешать этому", - отметил политолог.

По словам Ибрагимова, официальный Баку проводит независимую внешнюю политику и исходит в ней из собственных интересов: "Развитие отношений Азербайджана с центральноазиатскими и тюркскими государствами отвечает интересам обоих сторон и способствует интеграции между странами".

Политолог отметил, что Узбекистан является вторым союзником Азербайджана после Турции, и отношения между Баку и Ташкентом вышли на уровень союзнических.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 23-24 августа находился с государственным визитом в Узбекистане. В ходе визита между сторонами подписано 12 документов.