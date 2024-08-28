В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла

29 августа в Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла.

29 августа в Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. На отдельных территориях умеренный восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 34-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.