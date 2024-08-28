О нас

В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла

В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла 29 августа в Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла.
Экология
28 августа 2024 г. 12:27
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла

29 августа в Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. На отдельных территориях умеренный восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 34-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 29
Версия на азербайджанском языке Bakıda 37, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Самое читаемое

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь посетили Монумент независимости в Ташкенте
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь посетили Монумент независимости в Ташкенте
22 августа 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi