Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан ознаменовал новый этап многопланового сотрудничества между странами.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Бахтиёр Мустафаев в ходе открытия мероприятия “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"За короткий срок две страны вывели государственное взаимодействие на новый уровень. Экономическое сотрудничество успешно развивается",- сказал он.

Мустафаев подчеркнул, что на стадии реализации находится проект "зеленого" коридора Центральная Азия – Азербайджан – Европа. Кроме того, у двух стран есть хороший потенциал в сфере возобновляемых источников энергии, добавил он.

"Развитие транспортной взаимосвязанности также занимает важное место в сотрудничестве. На данный момент Южный Кавказ переживает фазу трансформации. Страны Центральной Азии имеют богатый опыт в этой сфере и готовы делиться этим опытом с партнерами",- добавил Мустафаев.

Отметим, мероприятие “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.