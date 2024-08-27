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Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества  Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан ознаменовал новый этап многопланового сотрудничества между странами.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 10:16
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Бахтиёр Мустафаев в ходе открытия мероприятия “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"За короткий срок две страны вывели государственное взаимодействие на новый уровень. Экономическое сотрудничество успешно развивается",- сказал он.

Мустафаев подчеркнул, что на стадии реализации находится проект "зеленого" коридора Центральная Азия – Азербайджан – Европа. Кроме того, у двух стран есть хороший потенциал в сфере возобновляемых источников энергии, добавил он.

"Развитие транспортной взаимосвязанности также занимает важное место в сотрудничестве. На данный момент Южный Кавказ переживает фазу трансформации. Страны Центральной Азии имеют богатый опыт в этой сфере и готовы делиться этим опытом с партнерами",- добавил Мустафаев.

Отметим, мероприятие “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

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Версия на английском языке Uzbek expert: Ilham Aliyev's visit to Uzbekistan heralds new chapter in bilateral ties
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyor Mustafayev: İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri çoxşaxəli əməkdaşlıqda yeni mərhələyə işarə edir

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