В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан

В Азербайджане раскрыта сеть киберпреступников, которая с помощью фишинга получала доступ к конфиденциальным данным граждан.

В Азербайджане раскрыта сеть киберпреступников, которая с помощью фишинга получала доступ к конфиденциальным данным граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, по подозрению в интернет-мошенничестве задержаны Эртогрул Акдемир, Шамхал Аббасов, Князь Гасанов и Сабир Гумметзаде.

По предварительным данным, они создавали фальшивые сайты банков и торговых платформ, и размещали ложные объявления о проводимых банками лотереях с денежным выигрышем и продаже дорогих моделей телефонов по цене ниже их стоимости. Члены банды также организовали платную рекламу этих ссылок в социальных сетях для привлечения большего числа граждан. Установлено, что преступники похитили денежные средства с карт около 400 граждан, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 500 тыс. манатов.

В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.