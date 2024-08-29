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В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан

В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан В Азербайджане раскрыта сеть киберпреступников, которая с помощью фишинга получала доступ к конфиденциальным данным граждан.
Происшествия
29 августа 2024 г. 12:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан

В Азербайджане раскрыта сеть киберпреступников, которая с помощью фишинга получала доступ к конфиденциальным данным граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, по подозрению в интернет-мошенничестве задержаны Эртогрул Акдемир, Шамхал Аббасов, Князь Гасанов и Сабир Гумметзаде.

По предварительным данным, они создавали фальшивые сайты банков и торговых платформ, и размещали ложные объявления о проводимых банками лотереях с денежным выигрышем и продаже дорогих моделей телефонов по цене ниже их стоимости. Члены банды также организовали платную рекламу этих ссылок в социальных сетях для привлечения большего числа граждан. Установлено, что преступники похитили денежные средства с карт около 400 граждан, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 500 тыс. манатов.

В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətəndaşlara yarım milyon manatdan çox ziyan vurmaqda şübhəli bilinən kiberşəbəkə aşkarlanıb

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