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Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения

Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения Россия знакома с планом Азербайджана по реинтеграции карабахских армян.
Карабах
28 августа 2024 г. 18:13
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения

Россия знакома с планом Азербайджана по реинтеграции карабахских армян.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос возвращения в Карабах добровольно покинувших его армян. Причем, предположила, что это население можно называть по-разному, в то числе и "проживавшим там до недавнего времени", а не только как попытался сформулировать армянский журналист "исконного".

"Есть ли какая-то развернутая программа у армянской сторону по этому поводу? Если бы она была, я бы ее прокомментировала. Почему вы спрашиваете представителя другого государства относительно того, как мы это видели? Мы [Россия] побуждаем стороны к решению этого вопроса, но как вы понимаете без реализации договоренностей, которые были достигнуты, сделать это достаточно сложно", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия исходит их трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты Азербайджаном, Арменией и Россией в 2020 году и позже. По ее словам, они по прежнему составляют основу азербайджано-армянского примирения: "И мы, считаем, что альтернативы им нет".

Представитель МИД отметила, что трехстороннее соглашение охватывает все ключевые треки нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая разработку мирного договора, делимитацию, демаркацию границы, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, развитие контактов по линии гражданского общества.

Она также подчеркнула, что армяно-азербайджанская нормализация подробно обсуждалась и в ходе недавнего государственного визита президента России в Азербайджан.

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