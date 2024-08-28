Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей

Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей

Сильнейшие наводнения в Бангладеш привели к тому, что около 1,24 млн семей остались без крова.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

Наводнения в центральной, восточной и юго-восточной части Бангладеш унесли жизни 23 человек и затронули более 5,7 млн человек. Около 1,24 млн семей в 11 округах страны оказались отрезанными от остальной части страны паводковыми водами из-за непрекращающихся муссонных дождей и разлившихся рек.

Поскольку вода постепенно отступает, пострадавшие срочно нуждаются в еде, чистой воде, лекарствах и сухой одежде, отмечает Al Jazeera.

Ситуация особенно критическая в отдаленных районах, где заблокированные дороги серьезно затрудняют спасательные работы и оказание помощи.

"Мы неустанно трудились, чтобы оказать срочную помощь тем, кто оказался в затруднительном положении в течение последних нескольких дней. Вчера мы добрались до деревни, где люди оставались без еды в течение 72 часов", - рассказал Al Jazeera житель Бангладеш Экрамул Хак.