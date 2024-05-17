Беларусь планирует построить в Карабахе населенный пункт на 420 семей

Беларусь планирует построить в Карабахе населенный пункт на 420 семей.

Беларусь планирует построить в Карабахе населенный пункт на 420 семей.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович журналистам в Шуше.

Он подчеркнул, что в строительной сфере Беларусь и Азербайджан сотрудничают уже не первый год: "Но до настоящего времени основной упор делался на разработке градостроительной и проектной документации, обмене нормативной базой и технологиями.

"Сейчас мы договорились о новом серьезном шаге. Запланировали конкретный населенный пункт, нечто наподобие агрогородка. Мы будем работать совместно с нашими коллегами из министерства сельского хозяйства, потому что здесь очень важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы", - сказал Пархамович.

По его словам, объект построят в Агдамском районе, населенный пункт будет рассчитан на 420 семей. А в его архитектуре используют белорусский колорит.

"Планируем заняться как возведением жилья, так и инфраструктуры: транспортной, инженерной и социальных объектов. Это будут пробные объекты. За ближайшие несколько месяцев мы уже разработаем и представим нашим коллегам концепцию, которую они одобрят, и мы будем активно работать дальше. Если у нас все будет хорошо получаться, в ближайшем будущем мы распространим нашу работу на еще несколько объектов", - отметил министр.