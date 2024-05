Посол США в Азербайджане посетил школу в Физули

Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил школу в городе Физули.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в cоцсети "X".

"Получили удовольствие от беседы с преподавателями английского языка и учащимися в Физулинском районе, чье стремление к обучению глубоко вдохновляет и вносит большой вклад в будущее развитие этого региона. Ценю наше сотрудничество в рамках финансируемых посольством программ повышения квалификации учителей и с нетерпением ожидаем совместной работы в будущем. Спасибо, что приняли нас с Данусей сегодня у себя!” - приводятся в публикации слова посла М. Либби.