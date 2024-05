Посол США: Потрясены масштабами разрушений в Физули

Посол США в Азербайджане Марк Либби ознакомился с восстановительными работами в Физули.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в cоцсети "X".

"Мы были потрясены увиденными масштабами разрушений, а также впечатлены усилиями по восстановлению города Физули. С момента восстановления независимости Азербайджана, Соединенные Штаты Америки выделили более чем 1,5 млрд. долларов по линии Госдепартамента, USAID и других агентств и международных организаций, включая более 250 млн долларов, направленных на помощь вынужденным переселенцам и более 38 млн долларов на поддержку в сфере разминирования. Мы по-прежнему привержены оказанию содействия", - говорится в публикации дипмиссии, цитирующей посла США Марка Либби.

Напомним, посол США в Азербайджане Марк Либби с супругой Данусей сегодня побывали в Шуше и Физули.