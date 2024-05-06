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Посол США: Потрясены масштабами разрушений в Физули

Посол США: Потрясены масштабами разрушений в Физули Мы были глубоко тронуты масштабами разрушений, а также усилиями по восстановлению Физули.
Карабах
6 мая 2024 г. 16:58
Посол США: Потрясены масштабами разрушений в Физули

Посол США в Азербайджане Марк Либби ознакомился с восстановительными работами в Физули.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в cоцсети "X".

"Мы были потрясены увиденными масштабами разрушений, а также впечатлены усилиями по восстановлению города Физули. С момента восстановления независимости Азербайджана, Соединенные Штаты Америки выделили более чем 1,5 млрд. долларов по линии Госдепартамента, USAID и других агентств и международных организаций, включая более 250 млн долларов, направленных на помощь вынужденным переселенцам и более 38 млн долларов на поддержку в сфере разминирования. Мы по-прежнему привержены оказанию содействия", - говорится в публикации дипмиссии, цитирующей посла США Марка Либби.

Напомним, посол США в Азербайджане Марк Либби с супругой Данусей сегодня побывали в Шуше и Физули.

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Версия на английском языке ФотоUS envoy reviews restoration work in Azerbaijan’s Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfiri: Füzulidə dağıntıların miqyasını, eyni zamanda yenidənqurma işlərini görəndə çox təsirləndik

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