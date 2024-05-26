О нас

В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град

В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
26 мая 2024 г. 12:39
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью будет 13-16° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, кратковременные ливни, молнии и град. На отдельных территориях возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq və dolu düşəcək

Другие новости из категории

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Госслужбе экобезопасности изучили кадры с якобы загрязнением пляжа в Нардаране
В Госслужбе экобезопасности изучили кадры с якобы загрязнением пляжа в Нардаране
26 мая 2024 г. 00:33
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
25 мая 2024 г. 20:52
Гидрометслужба Азербайджана распространила информацию о фактической погоде
Гидрометслужба Азербайджана распространила информацию о фактической погоде
25 мая 2024 г. 18:27
В Баку проведен очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проведен очередной общегородской субботник
25 мая 2024 г. 13:52
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и грозы
25 мая 2024 г. 13:27
В этих регионах объявлено желтое и оранжевое предупреждение о ветре
В этих регионах объявлено желтое и оранжевое предупреждение о ветре
24 мая 2024 г. 18:00
Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе
Погода в Азербайджане стабилизируется на следующей неделе
24 мая 2024 г. 16:40
Завтра ожидается дождливая погода
Завтра ожидается дождливая погода
24 мая 2024 г. 12:41
Сезон ураганов в Атлантике может стать самым активным за историю наблюдений
Сезон ураганов в Атлантике может стать самым активным за историю наблюдений
24 мая 2024 г. 05:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi