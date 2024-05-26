В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью будет 13-16° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, кратковременные ливни, молнии и град. На отдельных территориях возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.