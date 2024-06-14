Нестабильные погодные условия продлятся еще два дня

15-16 июня в районах Азербайджана ожидаются осадки, кратковременные паводки и селевые потоки.

15-16 июня в районах Азербайджана ожидаются осадки, кратковременные паводки и селевые потоки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в следующие два дня днем в основном в горных и предгорных районах, и 17-го днем в некоторых местах временами ожидаются дожди и грозы. На отдельных территориях (Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Нахчыван, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможно выпадет град.

Ожидается повышение водности в реках. На некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской области пройдут кратковременные сели и паводки.