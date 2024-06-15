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Посол: Парк "Демирагадж" является символом азербайджано-чешской дружбы

Посол: Парк "Демирагадж" является символом азербайджано-чешской дружбы Парк "Демирагадж", расположенный в прекрасным уголке Азербайджана и считающимся родиной железного дерева Лянкаранском районе, является символом азербайджано-чешской дружбы.
Экология
15 июня 2024 г. 11:03
Посол: Парк Демирагадж является символом азербайджано-чешской дружбы

Парк "Демирагадж", расположенный в прекрасным уголке Азербайджана и считающимся родиной железного дерева Лянкаранском районе, является символом азербайджано-чешской дружбы.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Чешской Республики в Азербайджанской Республике Милан Седлачек.

"В 2023-м году мы впервые совместно с министерством экологии и природных ресурсов посадили здесь 100 железных деревьев. И в этом году с большим энтузиазмом в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и СОР 29, который пройдет в Азербайджане, проведя работы по расширению "парка Дермирагадж", в апреле посадили еще 101 дерево", сказал чешский дипломат.

Посол подчеркнул, что любовь людей к природе в Азербайджане, настолько большое количество желающих посадить деревья, большой энтузиазм участвовать в подобных мероприятиях очень его радует.

"Я считаю, что проведение каждый год мероприятий по посадке деревьев, будет способствовать еще большему расширению парка, усилению совместного сотрудничества по защите окружающей среды и большему укреплению дружественных отношений между нашими народами", - добавил М.Седлачек.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador hails Demiragac Park as symbol of Czech-Azerbaijani bond
Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiya səfiri: “Dəmirağacı parkı”ndan danışmaq mənə böyük şərəf hissi verir

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