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Синоптики предупредили о сильных осадках в районах Азербайджана

Синоптики предупредили о сильных осадках в районах Азербайджана С 18 по 20 июня в районах Азербайджана местами ожидаются осадки.
Экология
17 июня 2024 г. 15:09
Синоптики предупредили о сильных осадках в районах Азербайджана

С 18 по 20 июня в районах Азербайджана местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В частности интенсивные осадки ожидаются в горных и предгорных районах (Дашкесан-Гедабей, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Нахчыванская АР), возможны грозы и град.

Ожидается увеличение уровня воды в реках, по некоторым рекам, проходящим через территорию Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.

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