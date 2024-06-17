Синоптики предупредили о сильных осадках в районах Азербайджана

С 18 по 20 июня в районах Азербайджана местами ожидаются осадки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В частности интенсивные осадки ожидаются в горных и предгорных районах (Дашкесан-Гедабей, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Нахчыванская АР), возможны грозы и град.
Ожидается увеличение уровня воды в реках, по некоторым рекам, проходящим через территорию Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.