О нас

Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы

Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы В Баку и регионах страны 17 июня пройдут грозы и дожди.
Экология
16 июня 2024 г. 12:28
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы

В Баку и регионах страны 17 июня пройдут грозы и дожди.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове в целом ожидается погода без осадков, однако во второй половине дня местами будет пасмурно, не исключаются кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем ​​сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 20-25°, днем ​​- 31-36° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 45-55%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако, днем местами пройдут дожди, в частности, в горных и предгорных районах интенсивного характера, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром кое-где прогнозируется туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем ​​21-26° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi