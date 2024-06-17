Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, местами грозы, град, туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.