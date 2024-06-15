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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Экология
15 июня 2024 г. 12:46
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 20-25°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 45-50%.

В некоторых горных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, на отдельных территориях возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 32-37° тепла, в горах ночью от 13-18°, днем 20-25° тепла.

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