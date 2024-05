Посол США побывал в городе Шуша

Посол США в Азербайджане Марк Либби с супругой Данусей сегодня побывали в Шуше и Физули.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу посольства в соцсети "Х".

"Посол США и супругой Данусей сегодня посетили Физули и Шушу. Посол встретился с официальными лицами, посетил Шушинскую крепость, дом Хуршидбану Натаван, родник Натаван, мавзолей Вагифа и Джыдыр дюзю, а также встретился с местными преподавателями, которые приняли участие в программах по английскому языку, проводимых при поддержке посольства", - говорится в публикации.