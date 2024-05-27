Сеидов: Взаимоотношения России и Азербайджана служат примером для других стран

Россия и Азербайджан тесно взаимосвязаны, сохраняя при этом свою независимость. Такая система двусторонних отношений служит примером для других стран.

Россия и Азербайджан тесно взаимосвязаны, сохраняя при этом свою независимость. Такая система двусторонних отношений служит примером для других стран.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Пусть азербайджано-российские отношения будут примером, потому что сегодня Россия и Азербайджан, обладая союзническим договором, показывают пример независимого развития. Это удивительная вещь - сегодня Азербайджан и Россия очень тесно взаимосвязаны, будучи независимыми", - сказал он.

По его словам, Москва и Баку "смогли создать в регионе новую геополитическую систему взаимоотношений".

"Это отношения, основанные на взаимном уважении, на интересах обоих государств, которые соответствуют международным правилам и нормам поведения, чего не хватает сегодня международному сообществу. Поэтому сегодня азербайджано-российские отношения можно приводить в качестве примера для других государств, как надо устанавливать взаимоотношения между государствами, особенно в нашем регионе", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Сеидов отметил, что любые попытки внести раскол в двусторонние отношения не увенчаются успехом. Россия и Азербайджан ценят общую историю и не отвергают прошлое, а извлекают из него ценные уроки для дальнейшего развития взаимоотношений. "Мы также сломали искусственно созданный определенными кругами стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять. Россия сейчас доверяет Азербайджану на очень высоком уровне, Азербайджан тоже доверяет России на очень высоком уровне, Азербайджан дружит с Россией на очень высоком уровне, эта дружба и это доверие приносят очень конкретный и практический результат и России, и Азербайджану", - добавил он.

Глава парламентского комитета заметил, что подтверждением этому служат тысячи примеров в политической, культурной и экономической сферах. Баку, подчеркнул он, сохраняет особое отношение к русской культуре, языку и общим ценностям, не забывая о собственных национальных интересах.