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Сеидов: Цель ПАСЕ - использование общих ценностей для манипуляций

Сеидов: Цель ПАСЕ - использование общих ценностей для манипуляций Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) изжила себя как политическая структура. У этого института одна цель - использование общих ценностей для того, "чтобы манипулировать, управлять и, в конечном итоге, внедряться не только физически в страну, но и
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 23:31
Сеидов: Цель ПАСЕ - использование общих ценностей для манипуляций

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) изжила себя как политическая структура. У этого института одна цель - использование общих ценностей для того, "чтобы манипулировать, управлять и, в конечном итоге, внедряться не только физически в страну, но и в сознание людей".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

"К сожалению, горький опыт - и ваш, и наш - сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы - еще одна правда, которую нельзя скрывать, о которой надо говорить, которая еще раз доказала, насколько она неискренна, какими двойными стандартами, совершенно не соответствующими тем ценностями, о которых заявляет, обладает эта организация, которая изжила себя как политическая структура", - сказал Сеидов.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: AŞPA-nın məqsədi manipulyasiya üçün ümumi dəyərlərdən istifadə etməkdir

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