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Самед Сеидов: Программа восстановления распространится на возвращенные Азербайджану села

Самед Сеидов: Программа восстановления распространится на возвращенные Азербайджану села Программа, которая применена для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, может быть реализована в четырех селах в Газахском районе на границе с Арменией, возвращенных Азербайджану.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 22:33
Самед Сеидов: Программа восстановления распространится на возвращенные Азербайджану села
Самед Сеидов

Программа, которая применена для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, может быть реализована в четырех селах в Газахском районе на границе с Арменией, возвращенных Азербайджану.

Как сообщает Report, такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Я глубоко убежден, что та уникальная программа, которая позволяет нам возрождать Карабахский район, конечно, будет имплементирована и в этих селах. Они станут прекрасными, цветущими, такими же как весь Газахский район", - рассказал он.

Сеидов выразил уверенность, что вынужденные переселенцы, многие из которых проживают сейчас в общежитиях, вернутся в эти села. По его словам, Азербайджан реализует программы восстановления быстрыми темпами.

Глава парламентского комитета также отметил, что процесс делимитации границы с Арменией развивается успешно.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: Bərpa proqramı Azərbaycana yeni qaytarılan kəndlərə də şamil olunacaq

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