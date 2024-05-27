Самед Сеидов: Программа восстановления распространится на возвращенные Азербайджану села

Программа, которая применена для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, может быть реализована в четырех селах в Газахском районе на границе с Арменией, возвращенных Азербайджану.

Программа, которая применена для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, может быть реализована в четырех селах в Газахском районе на границе с Арменией, возвращенных Азербайджану.

Как сообщает Report, такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

"Я глубоко убежден, что та уникальная программа, которая позволяет нам возрождать Карабахский район, конечно, будет имплементирована и в этих селах. Они станут прекрасными, цветущими, такими же как весь Газахский район", - рассказал он.

Сеидов выразил уверенность, что вынужденные переселенцы, многие из которых проживают сейчас в общежитиях, вернутся в эти села. По его словам, Азербайджан реализует программы восстановления быстрыми темпами.

Глава парламентского комитета также отметил, что процесс делимитации границы с Арменией развивается успешно.