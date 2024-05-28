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Ильхам Алиев: Азербайджан всегда отстаивал законные интересы малых островных развивающихся государств

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда отстаивал законные интересы малых островных развивающихся государств Азербайджан всегда был солидарен с малыми островными развивающимися государствами, отстаивая их законные интересы и разделяя обеспокоенность.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 01:01
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда отстаивал законные интересы малых островных развивающихся государств

Азербайджан всегда был солидарен с малыми островными развивающимися государствами, отстаивая их законные интересы и разделяя обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой в Антигуа и Барбуде.

Подчеркнув, что Азербайджан в период четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения не жалел усилий для продвижения повестки дня Движения, глава государства отметил: "Лидерство в Движении неприсоединения дало Азербайджану возможность лучше понять нужды и проблемы всех государств-членов, включая малые островные развивающие государства".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olub

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