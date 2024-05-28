ОТГ: Вклад Азербайджана в развитие партнерства играет важную роль в укреплении мира в регионе

Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только государств-членов, но и для всего региона.

Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только государств-членов, но и для всего региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана, опубликованном на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети X.

"Организация тюркских государств, основанная на принципах братства и дружбы между тюркскими государствами, является структурой, приверженной ценностям независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую благодарность Азербайджану за постоянную поддержку ОТГ. В этот знаменательный день желаю процветания и счастья всему азербайджанскому народу", - говорится в обращении, подписанном генеральным секретарем организации Кубанычбеком Омуралиевым.