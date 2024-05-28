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ОТГ: Вклад Азербайджана в развитие партнерства играет важную роль в укреплении мира в регионе

ОТГ: Вклад Азербайджана в развитие партнерства играет важную роль в укреплении мира в регионе Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только государств-членов, но и для всего региона.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 00:47
ОТГ: Вклад Азербайджана в развитие партнерства играет важную роль в укреплении мира в регионе

Важный вклад Азербайджана в развитие партнерства и интеграции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении мира, стабильности, безопасности и процветания не только государств-членов, но и для всего региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана, опубликованном на официальном аккаунте ОТГ в социальной сети X.

"Организация тюркских государств, основанная на принципах братства и дружбы между тюркскими государствами, является структурой, приверженной ценностям независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую благодарность Азербайджану за постоянную поддержку ОТГ. В этот знаменательный день желаю процветания и счастья всему азербайджанскому народу", - говорится в обращении, подписанном генеральным секретарем организации Кубанычбеком Омуралиевым.

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Версия на азербайджанском языке TDT: Azərbaycanın tərəfdaşlıq və inteqrasiyaya töhfəsi regionda sülh üçün mühüm rol oynayıb

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