О нас

В британском журнале Diplomat вышла статья о достижениях АДР

В британском журнале Diplomat вышла статья о достижениях АДР В повестку дня Азербайджана в 106-ю годовщину независимости входят обеспечение мира в регионе, поддержка глобальной климатической деятельности, содействие межкультурному диалогу.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 23:01
В британском журнале Diplomat вышла статья о достижениях АДР

В повестку дня Азербайджана в 106-ю годовщину независимости входят обеспечение мира в регионе, поддержка глобальной климатической деятельности, содействие межкультурному диалогу.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Великобритании, об этом говорится в опубликованной в Лондоне статье посла Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элина Сулейманова по случаю 28 мая - Дня независимости.

В статье представлена информация о достижениях Азербайджанской Демократической Республики и ее правопреемника - Азербайджанской Республики. Было подчеркнуто, что в 106-й год независимости Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, внес активный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности.

В статье представлена информация о целях, поставленных в связи с председательством Азербайджана на CОР29 в этом году. Подчеркнуто, что в целях демонстрации поддержки климатической деятельности на национальном и международном уровнях президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2024 год “Годом солидарности во имя зеленого мира”. В связи с переходом на зеленую энергию Азербайджан, являющийся лидером в регионе, планирует к 2050 году превратить Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны и Нахчыванскую Автономную республику в зоны с нулевым уровнем выбросов.

В статье посол также отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, являющимися надежными партнерами, продолжают укрепляться.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Londonda “Diplomat” jurnalında ADR-in nailiyyətləri barədə məlumat verilib

Самое важное

Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi