В британском журнале Diplomat вышла статья о достижениях АДР

В повестку дня Азербайджана в 106-ю годовщину независимости входят обеспечение мира в регионе, поддержка глобальной климатической деятельности, содействие межкультурному диалогу.

В повестку дня Азербайджана в 106-ю годовщину независимости входят обеспечение мира в регионе, поддержка глобальной климатической деятельности, содействие межкультурному диалогу.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Великобритании, об этом говорится в опубликованной в Лондоне статье посла Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элина Сулейманова по случаю 28 мая - Дня независимости.

В статье представлена информация о достижениях Азербайджанской Демократической Республики и ее правопреемника - Азербайджанской Республики. Было подчеркнуто, что в 106-й год независимости Азербайджан, как ответственный член международного сообщества, внес активный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности.

В статье представлена информация о целях, поставленных в связи с председательством Азербайджана на CОР29 в этом году. Подчеркнуто, что в целях демонстрации поддержки климатической деятельности на национальном и международном уровнях президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2024 год “Годом солидарности во имя зеленого мира”. В связи с переходом на зеленую энергию Азербайджан, являющийся лидером в регионе, планирует к 2050 году превратить Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны и Нахчыванскую Автономную республику в зоны с нулевым уровнем выбросов.

В статье посол также отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, являющимися надежными партнерами, продолжают укрепляться.