Сеидов: РФ и Южному Кавказу надо создать формулу совместного проживания

Россия и государства Южного Кавказа должны разработать формулу совместного проживания.

Россия и государства Южного Кавказа должны разработать формулу совместного проживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

"Россия есть составная часть Кавказского региона. Азербайджан, Грузия, Армения - также кавказские государства. Вместе мы должны разрабатывать формулу совместного проживания, развития наших взаимоотношений", - сказал Сеидов.