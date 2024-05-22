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Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину Член сборной Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров, одержавший победу на чемпионате мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, вернулся на родину.
Индивидуальные
22 мая 2024 г. 00:44
Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину

Член сборной Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров, одержавший победу на чемпионате мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, вернулся на родину.

Как сообщает Report, рейс с чемпионом на борту около полуночи приземлился в Баку.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев дзюдоиста встречали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, спортсмены, журналисты и представители общественности.

Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляют 11 дзюдоистов. Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото мирового первенства 20 мая, одолев в финале японца Тацуки Ишихару.

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