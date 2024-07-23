Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) был введен в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2022 года. В настоящее время его мощность составляет 3 миллиарда кубометров в год, однако он обладает потенциалом для увеличения мощностей до 5 миллиардов кубометров. Ин

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) для доставки природного газа из Азербайджана в Болгарию был введен в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2022 года. В настоящее время его мощность составляет 3 миллиарда кубометров в год, однако он обладает потенциалом для увеличения пропускной способности до 5 миллиардов. Интерконнектор соединяет Болгарию с Южным газовым коридором (ЮГК) и является частью Вертикального газового коридора. Данный трубопровод укрепляет энергетическую связь и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых источников.

Report представляет интервью с исполнительным директором трубопроводной компании ICGB Теодорой Георгиевой, которая рассказала о деятельности IGB с момента введения в эксплуатацию и о дальнейших планах по развитию этого трубопровода.

- Как вы оцениваете деятельность IGB с момента введения трубопровода в эксплуатацию?

- Коммерческая эксплуатация интерконнектора IGB была начата в октябре 2022 года, несомненно, в непростое для энергетической безопасности региона время. С самого начала нашей целью было помочь Болгарии сократить зависимость от одного источника природного газа, в частности, от поставок из России, и я должна сказать, что мы успешно с этим справились.

Газопровод IGB стал первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, непосредственно связанным с Южным газовым коридором через Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Эффект от запуска проявился немедленно, и в скором времени были достигнуты оптимальные цены, выгодные как для бизнеса, так и для населения.

Газопровод играет ключевую роль в расширении энергетической связи для всего региона и создает новые возможности как для импорта, так и для экспорта природного газа на болгарские и греческие рынки. Кроме того, важна его роль в более широком контексте: учитывая, что Россия планирует прекратить транзит газа через Украину в январе 2025 года, поставки через IGB могут быть направлены в Молдову и Украину по Трансбалканскому газопроводу.

Стоит отметить, что у нас уже есть опыт экспорта в эти две страны в первые месяцы после запуска IGB, и значение интерконнектора для поддержания энергетической безопасности этих двух стран сейчас может только возрасти.

В нашей компании ICGB собралась команда профессианалов, что способствует бесперебойной работе недавно запущенного газопровода. За более чем полтора года с начала эксплуатации мы не допустили ни одной аварии и обеспечили бесперебойную подачу газа каждый день. Наша главная цель - обеспечить надежную и безопасную транспортировку газа для всех пользователей и клиентов сети. С момента запуска по трубопроводу IGB было транспортировано более 2 миллиардов кубометров газа, что позволило охватить более 40 зарегистрированных пользователей сети.

- Каковы перспективы по увеличению его мощностей до 5 миллиардов кубометров газа в год или более? Планируется ли реализация этого расширения поэтапно?

- В настоящее время пропускная способность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год. Но вы правы - эта мощность может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год. Считаем, что в долгосрочной перспективе это принесет пользу региональному рынку, поэтому ICGB привержен проекту расширения.

Совместно с региональными газораспределительными сетями в рамках инициативы "Вертикальный газовый коридор" мы начали процесс оценки рыночного спроса на увеличение технических возможностей IGB.

Этот процесс продолжается, однако в свете текущей нестабильности рынка не все показатели являются положительными. Тем не менее ICGB продолжит регулярно оценивать спрос на дополнительные транспортные услуги, и мы по прежнему привержены процессу расширения. В настоящее время мы работаем над поиском вариантов финансирования данного проекта.

- Компания ICGB 1 июля 2024 года инициировала проведение ежегодных аукционов по продаже свободных мощностей на интерконнекторе Греция-Болгария. Как долго продлится этот аукционный процесс и проявляют ли компании интерес к резервированию свободных мощностей газопровода?

- ICGB инициировала ежегодные аукционы на доступную мощность 1 июля 2024 года в соответствии с календарем аукционов Европейской сети операторов газотранспортных систем (European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG). Доступная мощность, предложенная ICGB в ходе этих аукционов на следующие пять газовых лет, осталась нереализованной.

Наша команда тщательно проанализировала эти результаты и считает, что текущие рыночные условия сыграли решающую роль в таком исходе. Важным фактором, вероятнее всего, является задержка открытия плавучего хранилища сжиженного природного газа (Floating Storage Regasification Unit, FSRU) в Александруполисе, поскольку его инфраструктура тесно связана с IGB.

Объединенные вместе, эти два проекта часто рассматриваются как новые ворота для поставок природного газа из различных источников в регион Юго-Восточной Европы. Неспособность рынка прогнозировать и планировать заранее, учитывая отложенное открытие терминала СПГ, вероятно, повлияло на интерес и готовность участников рынка брать на себя долгосрочные обязательства по использованию мощностей газопровода.

Еще один важный аспект, который продолжает оказывать влияние, - это изменение ситуации на рынке и поступление дешевого российского газа через Турцию. Достаточно доказательств указывает на то, что это также влияет на конкурентоспособность альтернативного сжиженного газа из Америки или других регионов.

ICGB по-прежнему будет проводить запланированные ежемесячные аукционы, таким образом у участников рынка будет возможность планировать на более короткий срок и бронировать мощности по запросу.

- С кем ведутся обсуждения по привлечению финансирования для расширения мощности IGB? Известно, что европейские банки в последние годы гораздо менее охотно выделяют средства под энергетические проекты.

- Как я уже упоминала ранее, мы рассматриваем варианты привлечения финансирования для расширения, и это применимо ко всем газораспределительными сетями в Вертикальном газовом коридоре, которые планируют модернизацию мощностей. ICGB проводит обсуждения со своими акционерами по этому вопросу, и также планируем начать рыночное тестирование с участием местных коммерческих банков.

Расширение мощностей IGB является ключевой частью реализации проекта "Вертикального газового коридора", и я считаю, что все согласны с тем, что данная инициатива имеет огромное значение для энергетической безопасности региона в будущем. Завершение всех согласованных проектов по совершенствованию газотранспортной инфраструктуры и преодолению так называемых "узких мест" позволит увеличить поток газа в наши страны - с 5 млрд куб. м/год до 10 млрд куб. м/год.

Несомненно, это ключевое стратегическое решение для улучшения связей в Европе. Хотя Европейская комиссия сейчас не склонна оказывать финансовую поддержку газовым проектам, мы считаем, что для этого стоит сделать исключение.

Компании-операторы газораспределительных сетей региона готовятся к проведению ряда встреч с Европейской комиссией по этому вопросу, поэтому мы надеемся, что этот вариант все еще заслуживает рассмотрения.

Кроме того, ICGB ведет переговоры Агентством США по международному развитию (USAID) о потенциальных фондах агентства, которые были бы готовы предоставить грантовое финансирование. Мы также рассматриваем другие варианты финансирования из США и, конечно же, возможности получения финансирования из Европы.

- Изучается ли вопрос транспортировки по IGB водородной смеси? Планируются ли подобные исследования в рамках данного проекта в обозримом будущем?

- Безусловно, водород представляет интерес для всех участников энергетического рынка. ICGB поручит провести подробный анализ возможностей транспортировки водорода в будущем, однако хочу подчеркнуть, что это будет в значительной степени зависеть от спроса на рынке.

В случае если рынок станет более ориентированным на использование водорода и обеспечит достаточный спрос, то газораспределительные компании будут готовы откликнуться соответствующими инвестиционными проектами.

На данный момент, даже без дополнительных инвестиций, IGB может транспортировать небольшое количество водорода в смеси с природным газом. Мы изучаем точную цифру, которую сможем достичь без необходимости инвестировать в дополнительную инфраструктуру. В долгосрочной перспективе это останется областью интереса, но на данный момент все усилия направлены на обеспечение безопасности и качества повседневной работы, а также на проект расширения.

Нигяр Аббасова

Назрин Бабаева