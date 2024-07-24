Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном

Азербайджан и Сербия продолжает развивать свои двусторонние отношения. 25 июля в Баку пройдет очередное заседание межправительственной комиссии, на которой будет обсуждаться экономика, транспорт, торговля, энергетика и так далее. В преддверии заседания ко

Азербайджан и Сербия продолжают развивать двусторонние отношения. 25 июля в Баку пройдет очередное заседание межправительственной комиссии, на котором будет обсуждаться экономический блок вопросов, в том числе транспорт, торговля, энергетика и пр., а также развитие культурных и других гуманитарных связей. В преддверии заседания сопредседатель от сербской стороны, министр культуры Сербии Никола Селакович в интервью Report рассказал о тенденциях развития отношений двух стран.

- Какие документы планируются подписать в рамках межправительственной комиссии?

- Представляя новый состав правительства Сербии, я хочу подтвердить нашу неизменную приверженность всестороннему улучшению отношений между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой. Таким образом, наша традиционная дружба и близость, основанные на видении нашего руководства, президентов Сербии и Азербайджана Александра Вучича и Ильхама Алиева, получают самое непосредственное воплощение во многих областях. В духе Декларации о стратегическом партнерстве, а также Совместного плана действий по стратегическому партнерству между двумя странами, мы подтверждаем основополагающие принципы международного права, суверенитета и территориальной целостности. В частности, на 8-м заседании межправительственной комиссии мы подпишем протокол, включающий план развития нашего сотрудничества в таких областях, как строительство, инфраструктура, транспорт, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, образование, культура, туризм, молодежь, а также в сфере труда, социальной защиты и улучшения положения людей с ограниченными возможностями посредством реализации большого числа значимых инициатив и проектов.

- Известны ли сроки открытия прямого авиасообщения между Баку и Белградом?

- Air Serbia, будучи национальной авиакомпанией, планирует расширить свою деятельность в регионе Южного Кавказа. Баку будет одной из первых точек направления, учитывая общую важность воздушного транспорта для международных связей между государствами и людьми: визовый режим между Сербией и Азербайджаном был отменен и установление прямых рейсов является одним из необходимых условий для развития экономики и туризма. Также Баку и Белград могут служить транзитным пунктом для путешествия граждан наших стран и по другим направлениям.

С подписанием и ратификацией Соглашения о воздушном сообщении между правительством Сербии и Азербайджана было выполнено основное условие для налаживания воздушного сообщения. Оно детально регулирует все аспекты предоставления воздушных услуг. Учитывая расстояние и продолжительность полета из Белграда в Баку, создание прямого маршрута откроет дополнительные возможности.

Принимая во внимание техническую составляющую, вопрос о создании прямого рейса из Белграда в Баку может быть рассмотрен в начале 2026 года. Кроме того, если Азербайджанские перевозчики будут заинтересованы в создании рейсов в Белград, Air Serbia готова открыто поддержать эту инициативу путем установления сотрудничество посредством код-шеринга.

- Как вы оцениваете сотрудничество между Баку и Белградом в газовом секторе? Как поставки газа повлияли на обеспечение внутреннего спроса Сербии?

- Сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в энергетической сфере особенно важно, поскольку оно носит долгосрочный характер и касается одних из самых важных вопросов в современном мире – энергетической и национальной безопасности. Важность соединения энергетической инфраструктуры между странами, богатыми природным газом, с являющимися крупными потребителями данного энергоресурса была признана задолго до энергетического кризиса. Однако потенциал сотрудничества в этой области пока не полностью реализован.

По оценкам, к концу десятилетия потребление природного газа в Сербии значительно возрастет, поэтому мы признали необходимость дальнейшего развития газовых соединений с соседними странами. После завершения строительства и начала опытной эксплуатации газопровода Сербия-Болгария в декабре 2023 года в присутствии президентов Александра Вучича и Ильхама Алиева мы получили возможность подключиться к "Южному газовому коридору" (ЮГК) через газопровод Греция-Болгария.

К проекту ЮГК Сербия присоединилась на более позднем этапе, однако мы оперативно работали над тем, чтобы стать частью этой большой цепочки, позволяющей странам повысить свою энергетическую безопасность и улучшить условия экономического роста.

Подключившись к ЮГК, Сербия диверсифицирует маршруты поставок газа и получает доступ к ресурсам из Каспийского моря и Ближнего востока, а также к терминалу СПГ в греческом порту Александруполис.

Разумеется, существует взаимный интерес к сотрудничеству в области строительства в Сербии новых газовых электростанций, которые будут производить энергию для внутреннего рынка.

-Рассматривает ли Сербия возможность участия в проекте Черноморского зеленого энергетического кабеля?

-В этом вопросе необходимо учитывать, что сотрудничество в области зеленой энергетики открывает новые возможности для взаимодействия в процессе зеленого перехода путем инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и развития энергетической инфраструктуры.

Сербия разделяет видение ЕС по достижению углеродной нейтральности и работает над созданием условий для строительства новых энергетических мощностей на основе ВИЭ, разрабатывая и совершенствуя законодательную базу, что внесет значительный вклад в нашу энергетическую независимость и энергетическую безопасность в будущем.

Мы также рассматриваем различные варианты обеспечения достаточного количества базовой энергии, включая возможность строительства электростанций, использующих газ в качестве переходного источника энергии.

Помимо инвестиций в новые производственные мощности и повышения энергоэффективности, приоритетом является строительство газотранспортной сети для наших соседей с помощью таких проектов, как Трансбалканский коридор. Это важно для повышения надежности поставок, интеграции новых мощностей ВИЭ и развития рынка электроэнергии в регионе.

В этом смысле мы внимательно следим за всеми инициативами, которые могут способствовать улучшению взаимосвязи рынков и повышению энергетической безопасности в регионе. Одной из таких инициатив является соглашение, подписанное между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о поставках зеленой энергии в ЕС по кабелю, проложенному по дну Черного моря.

- Как вы оцениваете уровень торговли между нашими странами и каков на ваш взгляд уровень инвестиционного сотрудничества? Есть ли интерес к расширению этого сотрудничества?

- Политические отношения между нашими странами в последние годы достигли исторических высот. На высоком уровне было принято совместное решение укрепить наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства, основанного на общих ценностях и интересах. Оно было установлено в 2013 году, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Сербией, а затем было подтверждено принятием Совместного плана действий по реализации стратегического партнерства и Совета стратегического партнерства в 2018 и 2022 годах.

Существует огромный потенциал для дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества и уровня торговли между нашими странами, который может быть усилен в соответствии с традиционно близкими политическими связями. Обе страны признают это и работают над улучшением своего экономического взаимодействия.

Уровень инвестиционного сотрудничества также может быть повышен, заинтересованность в этом неоднократно выражалась с обеих сторон. Макроэкономическая и фискальная стабильность Сербии создает благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций. Правительство Сербии создает благоприятную среду для привлечения новых инвестиций. Азербайджанская компания AzVirt участвует в проектах дорожной инфраструктуры Сербии, представляя собой пример потенциала экономического сотрудничества. Что касается уровня инвестиционного сотрудничества между нашими странами, то реализуемый проект EXPO2027 стоимостью 17.8 млрд евро, состоящий из 323 отдельных проектов в Сербии, предоставляет значительную возможность для активного участия азербайджанских компаний. Сербия готова приложить все возможные усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном и развитию наших общих экономических связей.

- Заинтересованы ли сербские компании в реализации проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура?

- Сербские строительные компании заинтересованы в участии проектов реконструкции Карабаха.

Наиболее эффективным подходом к решению этого вопроса является рассмотрение конкретных проектов, предлагаемых к реализации, которые можно было бы обсудить с сербскими компаниями.

В данном вопросе была бы крайне важна роль Торговой палаты Сербии. Зачастую это связано с выявлением потребностей и интересов сербских компаний для работы на определенных территориях за рубежом.

- Как бы вы оценили уровень развития культурных и гуманитарных связей между Азербайджаном и Сербией?

- Культурные связи между Сербией и Азербайджаном, над которыми мы усиленно работаем, имеют исключительное значение для наших общих отношений и их дальнейшего развития. Сербия и Азербайджан расширяют и углубляют взаимопонимание наилучшим образом, как в области культурного наследия и традиций, так и современного творчества в сфере литературы, музыки, кино, живописи и скульптуры. Все эти формы сотрудничества – нечто большее, чем просто представление культуры одной страны в другой. В этом обмене, наряду с признанием ценностей, которые в каждой культуре приобретают свою уникальную форму, и появляется взаимная поддержка. Она открывает пространство для взаимного переплетения и смешения культурных проявлений в оригинальность творчества. Это самый ценный результат, к которому мы стремимся: чтобы взаимодействие культур приводило к созданию нового культурного содержания.

Хорошая основа для дальнейшего развития в этой области заложена в видении нашего высшего государственного руководства, которое оказывает особенно сильную поддержку сотрудничеству, исходя из четкого понимания долгосрочного взаимодействия.

В то же время хорошую поддержку оказывают соглашения, договоры и меморандумы в области культуры между нашими странами, а также между культурными учреждениями. Мы будем продолжать развивать фундамент нашего сотрудничества, чтобы создать наилучшие условия для встреч и совместной работы культурных деятелей. Я глубоко убежден, что таким образом сфера культуры станет наиболее плодотворным и эффективным направлением для укрепления гуманитарных связей между нашими странами и народами.