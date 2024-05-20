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Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал победителем чемпионата мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Индивидуальные
20 мая 2024 г. 20:07
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал победителем чемпионата мира, проходящего в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает Report, четырехкратный чемпион Европы, победивший в финале Тацуки Ишихару (Япония), поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Во второй день соревнований дзюдоисты Яшар Наджафов и Кямран Сулейманов (66 кг), а в женской борьбе Аджелья Топрак (57 кг) выступили неудачно и завершили соревнования без наград.

Отметим, что до этого в истории Азербайджана чемпионом мира становился только Эльхан Мамедов в 2013 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu dünya çempionatının qalibi olub

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