Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал победителем чемпионата мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал победителем чемпионата мира, проходящего в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает Report, четырехкратный чемпион Европы, победивший в финале Тацуки Ишихару (Япония), поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Во второй день соревнований дзюдоисты Яшар Наджафов и Кямран Сулейманов (66 кг), а в женской борьбе Аджелья Топрак (57 кг) выступили неудачно и завершили соревнования без наград.

Отметим, что до этого в истории Азербайджана чемпионом мира становился только Эльхан Мамедов в 2013 году.