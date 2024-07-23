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Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами

Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами Азербайджан не направил приглашение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для наблюдения за внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые состоятся 1 сентября.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 16:19
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами

Азербайджан не направил приглашение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для наблюдения за внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые состоятся 1 сентября.

Об этом Report сообщил дипломатический источник.

Отмечается, что основной причиной этого является тот факт, что Совет Европы и ПАСЕ уже несколько лет проводят в отношении Азербайджана предвзятую и основанную на двойных стандартах политику.

Источник также отметил, что участие миссии ПАСЕ в наблюдении за выборами может быть обсуждено только после подтверждения мандата азербайджанской делегации.

Напомним, что 24 января делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила на заседании Ассамблеи с заявлением, объявив о решении прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Ранее Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами.

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Версия на английском языке PACE left out as Azerbaijan gears up for snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün AŞPA-ya dəvət göndərməyib - EKSKLÜZİV

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