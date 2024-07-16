О нас

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес Меморандум Баку и Исламабадом открывает возможности для азербайджанских компаний по разведке и потенциальной добыче полезных ископаемых в Пакистане.
Внешняя политика
16 июля 2024 г. 15:48
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес

Меморандум Баку и Исламабадом открывает возможности для азербайджанских компаний по разведке и потенциальной добыче полезных ископаемых в Пакистане.

Об этом Report сказал пакистанский политолог Басим Раза.

Он отметил что Исламабад имеет опыт сотрудничества с иностранными компаниями в области горнодобывающей промышленности, в том числе и с компаниями из Китая, некоторые из них активно участвуют в реализации проекта "Саиндак" в Белуджистане.

"Подобные проекты подчеркивают способность Пакистана сотрудничать с иностранными компаниями для эффективного освоения своих минеральных ресурсов", - сказал эксперт.

Раза отметил, что меморандум Исламабада и Баку о сотрудничестве в области геологии и минеральных ресурсов является важным шагом в реализации большого потенциала пакистанских недр.

По его мнению, такое сотрудничество позволит использовать опыт и инвестиции Азербайджана в горнодобывающую промышленность Пакистана, способствуя устойчивому развитию этого сектора экономики страны.

"Пакистан может похвастаться обширными запасами различных драгоценных металлов и минералов, что делает его перспективным направлением для инвестиций в горнодобывающую промышленность. Минеральные богатства страны также включают значительные месторождения железной и свинцово-цинковых руд, хромитов и драгоценных камней", - сказал он.

11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном. В их числе был и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан в сфере минеральных ресурсов и геологии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Expert: Investments in precious metals in Pakistan may be of interest to Azerbaijani business

Другие новости из категории

В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий
В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий
16 июля 2024 г. 15:45
Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании
Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании
16 июля 2024 г. 12:42
Турция поприветствовала возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране
Турция поприветствовала возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране
16 июля 2024 г. 10:59
Азербайджан представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по реализации по ЦУР
Азербайджан представил в ООН IV Добровольный национальный обзор по реализации по ЦУР
16 июля 2024 г. 05:21
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие по минной безопасности в Азербайджане
ФотоВ штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие по минной безопасности в Азербайджане
16 июля 2024 г. 02:47
Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему Путь Украины к миру
Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему "Путь Украины к миру"
15 июля 2024 г. 23:20
Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах
Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах
15 июля 2024 г. 22:24
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и нацединства Турции
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня демократии и нацединства Турции
15 июля 2024 г. 15:39
Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение
Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение
15 июля 2024 г. 14:08
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
15 июля 2024 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi