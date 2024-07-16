Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес

Меморандум Баку и Исламабадом открывает возможности для азербайджанских компаний по разведке и потенциальной добыче полезных ископаемых в Пакистане.

Меморандум Баку и Исламабадом открывает возможности для азербайджанских компаний по разведке и потенциальной добыче полезных ископаемых в Пакистане.

Об этом Report сказал пакистанский политолог Басим Раза.

Он отметил что Исламабад имеет опыт сотрудничества с иностранными компаниями в области горнодобывающей промышленности, в том числе и с компаниями из Китая, некоторые из них активно участвуют в реализации проекта "Саиндак" в Белуджистане.

"Подобные проекты подчеркивают способность Пакистана сотрудничать с иностранными компаниями для эффективного освоения своих минеральных ресурсов", - сказал эксперт.

Раза отметил, что меморандум Исламабада и Баку о сотрудничестве в области геологии и минеральных ресурсов является важным шагом в реализации большого потенциала пакистанских недр.

По его мнению, такое сотрудничество позволит использовать опыт и инвестиции Азербайджана в горнодобывающую промышленность Пакистана, способствуя устойчивому развитию этого сектора экономики страны.

"Пакистан может похвастаться обширными запасами различных драгоценных металлов и минералов, что делает его перспективным направлением для инвестиций в горнодобывающую промышленность. Минеральные богатства страны также включают значительные месторождения железной и свинцово-цинковых руд, хромитов и драгоценных камней", - сказал он.

11 июля в Исламабаде с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Пакистаном. В их числе был и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан в сфере минеральных ресурсов и геологии".