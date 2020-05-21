Индивидуальные виды спорта
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13:12 /
БГК: Если карантин не закончится, в Азербайджане Гран-при не будет
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06:51 /
Экс-чемпион мира оплатит похороны Джорджа Флойда
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15:51 /
"Формулу-1" вместо Баку могут провести в Италии
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07:49 /
Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе
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20:06 /
Российский тренер умер от коронавируса
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19:16 /
Майк Тайсон может встретиться с боксером, которого нокаутировал 25 лет назад
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23:11 /
Названа дата презентации Playstation 5
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19:08 /
Оперативный штаб: Открытие закрытых спортивных объектов не ожидается
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17:22 /
В Азербайджане разрешены спортивные соревнования на открытом воздухе
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19:15 /
Оперштаб: Спортивные соревнования могут проводиться на открытом воздухе
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17:46 /
С 1 июня разрешат спортивные мероприятия