На Бакинский марафон зарегистрировалось более 15 тыс. участников

Завершилась регистрация на "Бакинский марафон - 2024", который пройдет 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Завершилась регистрация на "Бакинский марафон - 2024", который пройдет 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , на организуемый в седьмой раз Бакинский марафон зарегистрировалось более 15 тыс. участников.

Ожидается, что в марафоне примут участие более 200 почетных гостей и свыше 6 тысяч студентов. Помимо граждан Азербайджана, среди зарегистрировавших есть также иностранцы, в том числе те, что живут и работают в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Маршрут марафона: Площадь государственного флага – Приморский бульвар – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – Бакинский бульвар Белый город – улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город – проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли – мост Джаваншира – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтчиляр – Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) – Приморский бульвар (позади Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) – Площадь государственного флага.