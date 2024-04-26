Насими Мусаев: Стремимся завоевать как можно больше лицензий в Стамбуле

Интервью Report c генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана Насими Мусаевым:

Интервью Report c генеральным секретарем Федерации борьбы Азербайджана Насими Мусаевым:

- До Олимпиады осталось всего ничего. Как всегда, одна из главных надежд наших болельщиков – борцы. У нас уже есть 8 лицензий. Можно ли это считать успешным результатом?

- Как вы знаете, первым лицензионным соревнованием был Чемпионат мира, состоявшийся в столице Сербии Белграде в сентябре прошлого года. На мундиале мы завоевали 2 лицензии в греко-римской борьбе и 1 лицензию в вольной борьбе. На прошедшем 5-7 апреля в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире мы завоевали еще 5 путевок в Париж-2024 в вольной борьбе. Хотя это и больше, чем число лицензий, которые были завоеваны на Летние Олимпийские игры Токио-2020, мы не должны на этом останавливаться. После Олимпиады в Рио мы снова будем представлены в полном составе на Олимпийских играх. Конечно, мы гордимся этим достижением, но не хотим останавливаться и стремимся поехать в Париж еще большим числом борцов.

- Кстати, Баку впервые принял Европейский олимпийский квалификационный турнир. Как оценил организацию мероприятия Объединенный мир борьбы (UWW)?

- Наша страна с вниманием относится к проведению престижных соревнований в любом виде спорта, и этот турнир не стал исключением. Представители высшего борцовского органа признали, что соревнования были организованы на очень высоком уровне. Атмосфера на Национальной гимнастической арене была потрясающей, и мы благодарны всем болельщикам, которые воспользовались возможностью поддержать наших борцов. Надеемся, что такая же атмосфера будет и на Чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет, который пройдет в Бакинском дворце спорта 20-26 мая. Организационная работа по проведению этого турнира уже началась.

- Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение в связи с полуфинальным поединком по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг между Тураном Байрамовым и Франком Чамизо, который состоялся 7 апреля в рамках Европейского олимпийского квалификационного турнира. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что и президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, и президент Федерации борьбы Италии Доменико Фальконе направили нашей Федерации благодарственные письма за организацию мероприятия на высоком уровне и в соответствии со всеми стандартами. Мы не получали никаких жалоб или возражений в части организации от Федерации борьбы Италии. Напротив, там выразили, что заявления Фрэнка Чамизо носят личный характер и не отражают позицию Федерации борьбы Италии, а заявление, направленное Федерацией Италии в UWW, касалось технических моментов по судейству. Мы дорожим нашими отношениями с итальянскими коллегами и Объединенным миром борьбы, и я хотел бы подчеркнуть, что этот вопрос не отразился на наших отношениях. Как Вы знаете, сам по себе результат поединка остался в силе, поскольку согласно статье 53 Международных правил борьбы UWW, результат поединка не может быть изменен после объявления победителя. Это решение вновь подтверждает победу Турана Байрамова в том поединке и завоевание им лицензии на Олимпиаду в Париже-2024. Однако, согласно статье 22 Международных правил борьбы, судейство поединка было пересмотрено, и к ряду судей были применены санкции за упущения в работе. Это является исключительной прерогативой UWW, и мы с уважением относимся к такому решению.

- Какова ситуация с расследованием обвинений Франка Чамизо?

- Насколько нам известно, Дисциплинарная палата UWW приняла обращение Федерации борьбы Азербайджана и начала расследование в связи с обвинениями в нарушении спортивных принципов. Как только расследование будет закончено, полагаю, что UWW примет соответствующее решение и доведет его до нашего сведения. Должен подчеркнуть, что Федерация борьбы Азербайджана всегда привержена принципам "Fair Play", и мы сохраняем за собой право принять другие меры в соответствии с законом и регламентами UWW, чтобы защитить наше доброе имя.

- Как вы оцениваете уровень подготовки наших команд к последнему лицензионному соревнованию и какого результата можно ждать в Стамбуле?

- Вскоре после Европейского квалификационного олимпийского турнира все три команды начали тренировочные сборы в Губинском олимпийском спортивном комплексе. В ходе двухнедельного процесса под руководством специалиста по физическое подготовке Марка Алана Филиппина из США проводились интенсивные тренировки для повышения физической силы и выносливости спортсменов. Последний сбор пройдет в Баку. Приоритет будет отдан тактико-техническим занятиям на учебно-тренировочной базе Федерации. Мы намереваемся завоевать как можно больше лицензий на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Стамбуле 9-12 мая.