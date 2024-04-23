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Чингиз Гусейнзаде: Азербайджан стал известной спортивной страной

Чингиз Гусейнзаде: Азербайджан стал известной спортивной страной Азербайджан стал известной во всем мире спортивной страной.
Индивидуальные
23 апреля 2024 г. 12:01
Чингиз Гусейнзаде: Азербайджан стал известной спортивной страной

Азербайджан стал известной во всем мире спортивной страной.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде на совместной пресс-конференции с представителями международной платежной системы Visa.

Он отметил, что в Азербайджане широко развивается олимпийское движение: "Азербайджан принял первые Европейские игры, Исламские игры солидарности, чемпионаты Европы и мира по ряду видов спорта. Партнеры Национального олимпийского комитета всегда поддерживали нас в организации этих мероприятий.

Надеюсь, что вместе со всеми нашими спонсорами, включая Visa, мы одержим очередные победы в Париже".

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Версия на английском языке Chingiz Huseynzada: ‘Azerbaijan becomes a well-known sports country worldwide’
Версия на азербайджанском языке Çingiz Hüseynzadə: "Azərbaycan tanınmış idman ölkəsinə çevrilib"

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