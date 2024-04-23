Чингиз Гусейнзаде: Азербайджан стал известной спортивной страной

Азербайджан стал известной во всем мире спортивной страной.

Азербайджан стал известной во всем мире спортивной страной.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде на совместной пресс-конференции с представителями международной платежной системы Visa.

Он отметил, что в Азербайджане широко развивается олимпийское движение: "Азербайджан принял первые Европейские игры, Исламские игры солидарности, чемпионаты Европы и мира по ряду видов спорта. Партнеры Национального олимпийского комитета всегда поддерживали нас в организации этих мероприятий.

Надеюсь, что вместе со всеми нашими спонсорами, включая Visa, мы одержим очередные победы в Париже".