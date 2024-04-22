В Баку состоится открытый чемпионат по плаванию

24-27 апреля в Бакинском дворце водных видов спорта состоится открытый чемпионат Азербайджана по плаванию.

24-27 апреля в Бакинском дворце водных видов спорта состоится открытый чемпионат Азербайджана по плаванию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Азербайджана, в соревнованиях примут участие спортсмены, имеющие 3-й спортивный разряд. Они будут состязаться в заплывах на дистанции 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем и 50, 100, 200 метров на спине, брассом и баттерфляем.

На чемпионате, проводимом в соответствии с уставами и утвержденными регламентами Международной федерации плавания, Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана, свои силы испытают спортсмены около 20 различных клубов и спортивных обществ Баку и Сумгайыта, а также по 4-5 спортсменов из Гянджи, Губы, Шеки, Мингячевира и других городов и регионов страны.

Победители будут награждены дипломами Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана.