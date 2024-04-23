Азербайджанская шахматистка одержала 4 победы подряд на чемпионате Европы

Состоялись партии IV тура личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин в Греции.
Как сообщает Report, азербайджанка Ульвия Фаталиева, одолевшая соперниц в первых трех турах, одержала свою четвертую победу.
В отчетном туре гроссмейстер победила представительницу Польши Мартину Викар.
Азербайджанские шахматистки Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Сабина Рзалы также завершили тур победой.
Чемпионат Европы
4-й тур
Ульвия Фаталиева – Мартина Викар (Польша) 1:0
Алисия Сливицка (Польша) – Гюнай Мамедзаде 1:0
Говхар Бейдуллаева – Анастасия Рахмангулова (Украина) 1:0
Эллен Фредерисия Нильсен (Норвегия) – Ханым Баладжаева 0,5:0,5
Лилит Мкртчян (Армения) – Аян Аллахвердиева 0,5:0,5
Сабина Ибрагимова – Анн Матхадзе Буджиашвили (Испания) 0,5:0,5
Гульнар Мамедова – Эмилия Дик-Сала (Австрия) 1:0
Сабина Рзалы – Мируна-Дарья Лехачи (Румыния) 1:0
Ана Инес Тейшейра да Силва (Португалия) – Ляман Гаджиева 0,5:0,5
Шломит Варди (Израиль) – Нармин Абдинова 0,5:0,5
После четырех туров две шахматистки заняли первые места с максимальным количеством очков. Ульвия Фаталиева и испанка Марта Гарсия делят 1 и 2 места. В сегодняшнем пятом туре У.Фаталиева сразится черными фигурами с М.Гарсией.