Азербайджанская шахматистка одержала 4 победы подряд на чемпионате Европы

Состоялись партии IV тура личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин в Греции.

Состоялись партии IV тура личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин в Греции.

Как сообщает Report, азербайджанка Ульвия Фаталиева, одолевшая соперниц в первых трех турах, одержала свою четвертую победу.

В отчетном туре гроссмейстер победила представительницу Польши Мартину Викар.

Азербайджанские шахматистки Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Сабина Рзалы также завершили тур победой.

Чемпионат Европы

4-й тур

Ульвия Фаталиева – Мартина Викар (Польша) 1:0

Алисия Сливицка (Польша) – Гюнай Мамедзаде 1:0

Говхар Бейдуллаева – Анастасия Рахмангулова (Украина) 1:0

Эллен Фредерисия Нильсен (Норвегия) – Ханым Баладжаева 0,5:0,5

Лилит Мкртчян (Армения) – Аян Аллахвердиева 0,5:0,5

Сабина Ибрагимова – Анн Матхадзе Буджиашвили (Испания) 0,5:0,5

Гульнар Мамедова – Эмилия Дик-Сала (Австрия) 1:0

Сабина Рзалы – Мируна-Дарья Лехачи (Румыния) 1:0

Ана Инес Тейшейра да Силва (Португалия) – Ляман Гаджиева 0,5:0,5

Шломит Варди (Израиль) – Нармин Абдинова 0,5:0,5

После четырех туров две шахматистки заняли первые места с максимальным количеством очков. Ульвия Фаталиева и испанка Марта Гарсия делят 1 и 2 места. В сегодняшнем пятом туре У.Фаталиева сразится черными фигурами с М.Гарсией.