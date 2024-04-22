ЧЕ: Еще три азербайджанских боксера вышли в следующий раунд

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу.

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу.

Как передает Report, в пятый день соревнований победой завершили свои выступления еще 3 члена сборной Азербайджана.

Так, Зейнаб Рагимова (52 кг) в 1/8 финала встретилась с Николой Примаченко (Польша). Наша боксерша, владевшая преимуществом во всех трех раундах, одержала победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27). 23 апреля она проведет бой с Венелиной Поптолевой (Болгария).

Мехсети Хамзаева также записала свой первый поединок в актив. Спортсменка, выступающая в весовой категории 57 кг, в 1/8 финала победила Ребекку Добош (Венгрия) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:25, 30:27). В 1/4 финала Хамзаева встретится со Светланой Каменовой (Болгария). Встреча состоится 23 апреля.

Лидер команды Альфонсо Домингес (92 кг) вышел в полуфинал. Наш чемпион мира в 1/4 финала выиграл у израильтянина Яна Зака ​​со счетом 4:3. Он вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Домингес проведет свою следующую встречу 25 апреля.

Отметим, что сегодня Анаханым Исмаилова (48 кг) выбила Лусине Геворкян (Армения) и завоевала право на участие в 1/4 финала.