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Представитель ООН: Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году

Представитель ООН: Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году.
Индивидуальные
25 апреля 2024 г. 16:12
Представитель ООН: Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году

Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году.

Об этом анкарскому бюро Report сказал глава миссии постоянного наблюдателя Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна.

По его мнению, выдвижение кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира в 2026 году является показателем высоких спортивных ценностей и мощи Азербайджана: "В Баку всегда проводились важные спортивные мероприятия, и Азербайджан успешно справился с этой задачей".

Посол также высоко оценил шаги правительства Азербайджана по установлению мира в регионе.

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Версия на английском языке UN envoy expresses confidence in Baku’s election as 2026 sports capital
Версия на азербайджанском языке BMT-nin nümayəndəsi: 2026-cı ildə Bakının idman paytaxtı seçiləcəyinə inanıram

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