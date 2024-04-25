Представитель ООН: Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году

Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году.

Верю, что Баку будет избран спортивной столицей мира в 2026 году.

Об этом анкарскому бюро Report сказал глава миссии постоянного наблюдателя Университета мира ООН в Женеве, посол Давид Фернандес Пуяна.

По его мнению, выдвижение кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира в 2026 году является показателем высоких спортивных ценностей и мощи Азербайджана: "В Баку всегда проводились важные спортивные мероприятия, и Азербайджан успешно справился с этой задачей".

Посол также высоко оценил шаги правительства Азербайджана по установлению мира в регионе.