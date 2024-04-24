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Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы Еще один боксер из Азербайджана вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
24 апреля 2024 г. 22:32
Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Еще один боксер из Азербайджана вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, Малик Гасанов (63,5 кг) в своем третьем поединке оказался сильнее Дина Клэнси (Ирландия).

Член азербайджанской сборной одолел соперника со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Следует отметить, что Д.Клэнси ранее завоевал лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

В полуфинале Малик Гасанов выйдет на ринг с молдаванином Александром Парасчивом.

М.Гасанов стал вторым азербайджанским боксером, вышедшим в полуфинал турнира после Альфонсо Домингеса (92 кг). Этим достижением наши спортсмены гарантировали себе бронзовые медали.

Полуфинальные встречи состоятся 25 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir boksçusu Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib

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