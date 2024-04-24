Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Еще один боксер из Азербайджана вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Сербии Белграде.
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Член азербайджанской сборной одолел соперника со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Следует отметить, что Д.Клэнси ранее завоевал лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.
В полуфинале Малик Гасанов выйдет на ринг с молдаванином Александром Парасчивом.
М.Гасанов стал вторым азербайджанским боксером, вышедшим в полуфинал турнира после Альфонсо Домингеса (92 кг). Этим достижением наши спортсмены гарантировали себе бронзовые медали.
Полуфинальные встречи состоятся 25 апреля.