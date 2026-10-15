Politico: Уиткофф рассматривается на пост главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп обсуждает со своим окружением возможность отстранения руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп связывает свои низкие рейтинги популярности с действиями Уайлс. Соперники руководителя аппарата Белого дома в администрации США обращают внимание президента на негативные публикации о ее семье и окружении.

По словам одного из собеседников издания, 69-летняя Уайлс пока не обсуждала с главой государства, как долго она будет занимать эту должность.

Как отмечает Politico, среди возможных кандидатов на пост главы аппарата Белого дома Трамп рассматривает ее заместителя Стивена Миллера, своего специального представителя Стива Уиткоффа и бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

Сам Трамп опроверг эту информацию.

"Абсолютно лживая новость. Politico не заботится ни о фактах, ни о честности, ни о добросовестной журналистике - именно поэтому я выгнал их из Белого дома! Сьюзи Уайлс - мой верный и наиболее долго работающий глава аппарата Белого дома, и на то есть причина. Она со мной с самого начала, является моим надежным советником и пользуется моим полным доверием", - заявил американский лидер.

В середине сентября Уайлс сообщила об успешном завершении курса лечения онкологического заболевания.