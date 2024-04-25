В международной регате "Кубок президента-2024" Азербайджан представят около 80 спортсменов

В международной регате "Кубок президента - 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие около 80 гребцов из Азербайджана, вдвое больше, чем в предыдущие годы.

В международной регате "Кубок президента - 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие около 80 гребцов из Азербайджана, вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вусал Гурбанов.

По его словам, это показывает, что работа федерации приносит свои плоды: "Мы ожидаем, что количество медалей также будет больше, чем в предыдущие годы. Азербайджан является страной-организатором соревнований, поэтому участие с большим составом было ожидаемо. Команды из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии и Турции также примут участие в соревнованиях в широком составе".

В.Гурбанов отметил, что подготовка к регате находится на завершающей стадии: "Подтверждено участие в соревнованиях до 30 команд из более чем 20 стран, в общей сложности 200 спортсменов".

Международная регата "Кубок президента - 2024" пройдет с 30 апреля по 3 мая в Суговушане и Мингячевире.