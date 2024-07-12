Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном продолжают укрепляться, особенно в свете недавнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламабад.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном продолжают укрепляться, особенно в свете нынешнего государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламабад.

Как передает Report, этот визит стал важной вехой в истории двусторонних отношений, подчеркивая стремление обеих стран к углублению сотрудничества в различных сферах, включая энергетику и экономику.

Две страны активно поддерживают друг друга на международной арене, сотрудничая в рамках таких организаций, как ООН, ОИС и Движение неприсоединения. В последнее время в повестке дня сотрудничества активно обсуждается вопрос энергетического взаимодействия между Азербайджаном и Пакистаном.

Нефтяной департамент Пакистана предложил Азербайджану участие в таких проектах, как подземное хранение газа, нефтепровод White Oil Pipeline, инфраструктура сжиженного нефтяного газа и др. Эти проекты призваны укрепить энергетическую безопасность Пакистана и повысить экономическую выгоду Азербайджана.

Во время визита президента Ильхама Алиева в Пакистан было подписано несколько ключевых документов, которые открывают новые горизонты для сотрудничества между двумя странами. Среди них - Меморандумы о взаимопонимании в области энергетики, торговли и инфраструктурного развития. Эти соглашения закладывают основу для реализации совместных проектов и укрепления экономических связей.

Кроме того, важным аспектом визита стало подписание соглашений в области культуры и образования, направленных на укрепление гуманитарных и культурных связей между народами двух стран.

"Азербайджан, расположенный у ворот Европы, предлагает множество возможностей для конструктивного взаимодействия с различными странами мира, и Пакистан не является исключением", - сказал в интервью Report политаналитик, президент Молодежной организации Пакистана Сирадж Рехмат.

Он подчеркнул, что Азербайджан, как страна с бурно развивающейся экономикой в регионе, предоставляет Пакистану разнообразные перспективы для конструктивного сотрудничества.

Рехмет выразил надежду, что Баку с его богатыми энергетическими ресурсами может стать важным партнером для Исламабада, который с трудом удовлетворяет свои энергетические потребности.

"Надеемся, что в ближайшие дни обе братские страны поднимут дружественные связи на новый уровень благодаря взаимному сотрудничеству и взаимопониманию, а также изучению новых сфер взаимодействия", - добавил аналитик.

Таким образом, перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном представляются весьма обнадеживающими, а подписанные соглашения и меморандумы создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества. Обе страны надеются, что это партнерство принесет значительные выгоды и будет способствовать стабильности и процветанию в регионе.