Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата

Ряд соглашений, подписанных между Баку и Исламабадом в ходе визита президента Ильхама Алиева в Пакистан, выходят за рамки сиюминутных экономических выгод и свидетельствует о прочном стратегическом альянсе. Кроме того, две страны могут извлечь выгоду из со

Ряд соглашений, подписанных между Баку и Исламабадом в ходе визита президента Ильхама Алиева в Пакистан, выходят за рамки сиюминутных экономических выгод и свидетельствует о прочном стратегическом альянсе. Кроме того, две страны могут извлечь выгоду из совместных стратегий в борьбе с изменением климата.

Об этом Report заявил главный редактор Daily Ittehad Media Group и Pakistan Economic Net, вице-президент Совета редакторов газет Пакистана Тахир Фарук.

Эксперт отметил, что визит президента Алиева в Пакистан действительно является важной вехой в истории двусторонних отношений между странами, он подчеркивает прочные связи между Азербайджаном и Пакистаном, которые на протяжении многих лет характеризовались взаимной поддержкой и сотрудничеством.

"Очевидно, что благодаря этому визиту, экономическое и энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном достигло новых высот. Подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании, особенно тех, которые касаются поставок СПГ, проектов энергетической инфраструктуры, демонстрирует углубление партнерства, направленного на решение энергетических проблем Пакистана", - сказал он.

По мнению эксперта, акцент на стратегических проектах, таких как транспортные и логистические коридоры, демонстрирует общее видение региональной интеграции и взаимосвязанности.

Фарук отмечает, что помимо значительных успехов в экономическом и энергетическом сотрудничестве, между двумя странами есть несколько других перспективных областей для будущей совместной деятельности.

"Сотрудничество в сфере туризма является особенно интересным направлением. Обе страны обладают богатым культурным наследием и потрясающими природными ландшафтами, которые могут привлечь туристов со всего мира. Совместные усилия по продвижению туризма, упрощению визовых процедур и созданию туристических пакетов могли бы принести огромную пользу обеим экономикам", - считает он.

Главный редактор подчеркнул, что изменение климата - актуальный вопрос. "Обе страны уязвимы к последствиям климатических изменений и могут извлечь выгоду из совместных стратегий по борьбе с ними. Совместные инициативы в области возобновляемых источников энергии, программ восстановления лесов и устойчивого сельского хозяйства могут помочь снизить климатические риски, способствуя сохранению окружающей среды".

Кроме того, существует большой потенциал в области образования и обмена технологиями. Совместные исследовательские проекты, программы обмена студентами и соглашения о передаче технологий могут повысить образовательный и технологический потенциал обеих стран. Сотрудничество в области здравоохранения, особенно по обмену медицинским опытом и ресурсами, также в этом списке, особенно в свете глобальных проблем здравоохранения, отметил эксперт.

"Одним словом, потенциал для будущего развития отношений огромен, и при эффективном использовании, может принести существенную пользу как Азербайджану, так и Пакистану", - подытожил вице-президент Совета редакторов газет Пакистана Тахир Фарук.